Ein Fahrschein mit Aufschrift 49-Euro-Ticket und Euromünzen. Das Ticket für den deutschlandweiten Nahverkehr soll zum 1. April eingeführt werden. (IMAGO/Christian Ohde)

Wenn die Gespräche und Verhandlungen weiter so schleppend verliefen wie bei dem letzten Arbeitstreffen von Bund und Ländern, sehe sie dafür schwarz, erklärte die Grünen-Politikerin. Sie forderte unter anderem einen Fahrschein in Papierform für Menschen, die kein Handy haben, und für kleinere Verkehrsunternehmen, die so schnell noch keine digitalen Ticketlösungen anbieten können.

Als Termin für die Einführung des 49-Euro-Tickets ist der 1. April im Gespräch; Schaefer nannte nun den 1. Mai.

