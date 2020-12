Die Bremische Evangelische Kirche hat dem Pastor, der vor kurzem wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, den Dienst in der Kirche - also auch das Predigen - verboten.

Der Kirchenausschuss habe entschieden, dass Olaf Latzel während der Dauer Gerichtsverfahrens um dessen Äußerungen zur Homosexualität keinen Dienst als Pastor in der Kirche tun könne, hieß es in einer Pressemitteilung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil der Mann in Berufung gegangen ist. Das Landgericht muss nun über den Fall entscheiden.

"Glaubwürdige Verkündigung" nicht denkbar

Die Kirche erklärte, eine glaubwürdige Verkündigung des Evangeliums sei während einer derartigen rechtlichen Auseinandersetzung, die möglicherweise über Jahre stattfinde, nicht denkbar. Eine weitere Ausübung des Dienstes würde die Glaubwürdigkeit und das Ansehen der Kirche in der Öffentlichkeit schwer beschädigen.



Der Geistliche habe bis kommenden Mittwoch Zeit, um sich zu dem Beschluss zu äußern. Sollte man sich nicht mit ihm über das Ruhen seiner Arbeit einigen können, will ihn die Bremische Evangelische Kirche mit sofortiger Wirkung des Dienstes entheben.



Das Amtsgericht Bremen hatte den Pastor Ende November zu einer Geldstrafe von 8.100 Euro verurteilt. Nach Ansicht der Richter hatte er in einem auf Youtube verbreiteten sogenannten "Eheseminar" zum Hass gegen Homosexuelle angestachelt.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.