Im Leipziger Stadtteil Connewitz hat es bis in die Nacht hinein Krawalle gegeben.

Nach Angaben der Polizei errichteten Randalierer Barrikaden und zündeten sie an. Es seien Wasserwerfer eingesetzt worden, allerdings nicht gegen die Demonstranten, sondern zur Löschung der Brände. Die Feuerwehr habe sich zurückziehen müssen, weil die Lage für sie zu gefährlich geworden sei. Ein Reporter des Berliner "Tagesspiegel" berichtet, wie die Polizei mit einem Räumpanzer gegen Barrikaden vorgeht. Angaben über Verletzte gibt es bisher nicht.



Zuvor war in der Leipziger Innenstadt eine Kundgebung der Initiative "Querdenken" gegen die Corona-Beschränkungen aufgelöst worden, unter anderem weil sich die Teilnehmer nicht an Maskenpflicht und Abstandsregeln gehalten hatten. Tausende Demonstranten widersetzten sich den Anordnungen und marschierten auf dem Innenstadtring weiter. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Beamten zogen sich zurück.



Im Stadtteil Connewitz hatte es bereits am Freitag Ausschreitungen gegeben. Polizisten waren durch Steinwürfe verletzt worden, nachdem eine mutmaßliche Linksextremistin festgenommen worden war.

