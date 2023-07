Niederländische Küstenwache

Die Löscharbeiten auf dem brennenden Frachter vor Ameland (picture alliance / dpa / FLYING FOCUS aerial photography / Herman IJsseling)

Da sich die Strömung ändere, könne das Schiff wieder kontrolliert Richtung Osten treiben, teilte die Küstenwache am Abend mit. Mit Hilfe eines Schleppers bleibe die "Fremantle Highway" außerhalb der Fahrrouten und in sicherem Abstand zum regulären Schiffsverkehr. Der Frachter mit rund 3.800 Autos lag zunächst im Norden der Wattenmeerinsel Ameland und war durch Wind und Strömung nach Westen getrieben bis etwa 16 Kilometer nördlich der Nachbarinsel Terschelling. Heute war die Kühlung des brennenden Frachters gestoppt worden. Die Gefahr sei zu groß, dass zu viel Meerwasser ins Schiff gelange, hieß es. Dadurch könne der Frachter instabil werden. Es wird damit gerechnet, dass der Brand noch Tage dauern wird. Inzwischen gibt es weitere Hinweise darauf, dass das Feuer in der Batterie eines elektrischen Autos ausgebrochen sein könnte.

