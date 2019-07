Mit finanziellen Anreizen will Nordrhein-Westfalens Schulministerin Gebauer Lehrer etwa für Brennpunkt-Schulen gewinnen.

Man denke an befristete Zuschläge, wenn Lehrer bereit seien, an Schulen mit dringendem Personalbedarf und schwer besetzbaren Stellen zu gehen, sagte die FDP-Politikerin der "Rheinischen Post". Ihr Ministerium erarbeite gerade einen Sozialindex. Er würde bewirken, dass besonders Schulen in schwierigen sozialen Lagen mehr Lehrerstellen bekämen.