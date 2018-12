Man stelle sich für einen kurzen Moment folgendes vor: Bundeskanzler Willy Brandt hat mit den Alliierten das Viermächteabkommen über das geteilte Berlin ausgehandelt, aber der Bundestag verweigert ihm die Gefolgschaft. 20 Jahre später handeln Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble den Einigungsvertrag aus, der die Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands beinhaltet. Aber weit und breit gibt es keine Mehrheit in den beiden deutschen Parlamenten für das Abkommen.



Ist dieser historische Vergleich mit der Lage Großbritanniens heute übertrieben? Der Vertrag des Vereinigten Königreichs mit der Europäischen Union ist ohne Zweifel ein Dokument historischen Rangs. Die Regierung in London hat mit Brüssel einen Vertrag verabredet, der eine fast ein halbes Jahrhundert umspannende Epoche beenden soll, die Mitgliedschaft der zweitgrößten Volkswirtschaft der EU in der Union. Seit drei Jahren dominiert der Brexit die Innen- und Außenpolitik Großbritanniens. Er ist omnipräsent und berührt alle Bereiche des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens.

Kein Ausweg nirgends

Aber das Unterhaus verweigert Premierministerin Theresa May die Gefolgschaft. Wenn nicht ein politisches Wunder geschieht, wird der Vertrag mit der EU in gut zwei Wochen abgelehnt – und zwar nach heutigem Stand fast von einer Zwei-Drittel-Mehrheit des britischen Parlaments. Wenn das eintritt, womit alle rechnen, steckt die britische Politik tief in der Sackgasse. Es geht nicht vor und zurück, kein Ausweg nirgends.



Entsprechend verwundert das neuerdings so selbstgewisse Auftreten von Theresa May. Wie eine Lehrerin ruft sie die ungezogenen Streithähne im Parlament zur Ordnung und erträgt mit größter Geduld alle Anfeindungen, indem sie immer und immer wieder betont, wie alternativlos ihr Plan sei. Was macht sie so zuversichtlich, dass am Ende alles gut gehen wird? Hat May insgeheim einen Plan B? Wenn ja, was bitte soll der Plan B sein?

Bei Neuwahlen wäre nicht viel gewonnen

Wenn der Vertrag scheitert, sind mehrere Szenarien denkbar: zum einen Neuwahlen. Labour wird einen Misstrauensantrag stellen, der vermutlich von Konservativen und nordirischer DUP abgelehnt werden wird. Und selbst wenn es Neuwahlen gäbe, es wäre womöglich nicht viel gewonnen. Also bleibt nur ein neues Referendum? Dafür müsste es eine Mehrheit im Unterhaus geben, die immer noch nicht in Sicht ist. Bliebe also ein "No Deal", ein chaotischer Abschied aus der EU ohne Vertrag?



Im Moment scheint das sogar die wahrscheinlichste Option zu sein. Denn für "No Deal" muss die britische Regierung gar nichts tun, er kommt am 29. März 2019 ganz von alleine. Zwar würden eine Mehrheit der Abgeordneten versuchen, das zu verhindern – aber sie wären auf die Unterstützung von Theresa May angewiesen. Vermutlich würde May das Risiko nicht eingehen wollen, ihr Land einem so unberechenbaren Brachialtest aussetzen zu wollen. Aber kann man sicher sein?

Mays Schwäche ist die Kommunikation

Ihre Selbstsicherheit kann auch ganz andere Gründe haben – ähnliche, weswegen sie vor eineinhalb Jahren eine fulminante Wahlniederlage eingefahren hat. May mag unermüdlich, widerstandsfähig und hart im Nehmen sein, aber ihre Schwäche ist die Kommunikation. Sie kapselt sich offenbar ab, sieht nur Gegner und schmiedet keine Bündnisse.

Auch in Deutschland waren 1970 und 1990 die Ostverträge umstritten. Und es war ein harter Kampf, sie parlamentarisch billigen zu lassen. Aber in Großbritannien ist nicht nur die Gesellschaft tief gespalten, sondern prallen direkte und indirekte Demokratie fundamental aufeinander. Das Ergebnis des Referendums von 2016 ist eine "Mission Impossible" - ein politischer Auftrag, der von der parlamentarischen Demokratie nicht umsetzbar zu sein scheint.



Wahrscheinlich ist dann ein neuer Volksentscheid doch die einzige wünschenswerte Lösung: Ein Volksentscheid zwischen den drei Optionen "Mays Vertrag", "No Deal" und Verbleib in der EU. Der Preis wäre aber hoch: Die britische Demokratie würde weiter an Ansehen in den Augen derjenigen Bürger verlieren, die für den Austritt aus der EU gestimmt hatten. Aber wenn das Parlament in der Sackgasse steckt und kein Kompromiss politisch denkbar ist, dann soll eben das Volk das letzte Wort haben.

Friedbert Meurer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Friedbert Meurer, Jahrgang 1959, studierte Germanistik und Geschichte in Mainz und Bielefeld mit dem Abschluss Lehramt für Gymnasien. 1986/87 gehörte er zum Gründungsteam des Privatradios RPR in Koblenz und volontierte dann 1988/89 beim Deutschlandfunk. 1995 bis 1999 arbeitete Meurer als Parlamentsreporter in Bonn mit dem Schwerpunkt Außenpolitik. Bis 2015 war er Ressortleiter Zeitfunk und moderierte u. a. "Informationen am Morgen". Seit August 2015 ist er Korrespondent von Deutschlandradio in London.