Die entscheidende Abstimmung über den Brexit im britischen Parlament in London findet am 11. Dezember statt.

Diesen Termin gab Premierministerin May in einer Rede vor den Abgeordneten bekannt. Das Unterhaus stehe dann vor der Entscheidung, ob es den Wählerwillen des britischen Volkes befolgen wolle oder nicht, erklärte May. Sie warb noch einmal um Unterstützung für das Vertragswerk. Der Oppositionsführer im Unterhaus bezeichnete das Abkommen als einen Akt der nationalen Selbstverletzung. Die Abgeordneten hätten kaum eine andere Möglichkeit, als den Vertrag zurückzuweisen.



Ob sich im Parlament eine Mehrheit für den Austrittstext findet, ist offen.



Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Länder hatten das Brexit-Abkommen gebilligt. Es sieht eine Übergangsphase bis Ende 2020 vor, in der Großbritannien sowohl im EU-Binnenmarkt als auch in der Zollunion bleibt.