Die Zustimmung des britischen Parlaments zum Brexit-Abkommen scheitert bisher an der "Backstop"-Regelung. Sie besagt, dass Großbritannien als Ganzes in der Zollunion mit der EU bleibt, wenn sich beide Seiten nicht auf einen Folgevertrag über die zukünftigen Beziehungen einigen können. Damit würde eine sogenannte harte Grenze mit Nordirland vermieden.

Mit dem schon älteren Vorschlag, den Briten einen Ausstieg aus der Zollunion zu ermöglichen, nicht aber den Nordiren, kehre der EU-Chefunterhändler Michel Barnier nun zu dem zurück, was aus Sicht der EU derzeit die einzige logische Alternative sei, sagte Janning: "Wenn man keine harte Grenze mit Nordirland möchte, aber gleichzeitig die Möglichkeit haben will, aus der Zollunion mit der EU auszusteigen, muss man bereit sein, Nordirland einen Sonderstatus zuzuerkennen." London müsse sich nun entscheiden, was es mehr schmerze - das sei die Botschaft der EU, so Janning.

Verschiebung des Brexits?

Am kommenden Dienstag steht im britischen Unterhaus die nächste Entscheidung über das Brexit-Abkommen an. Wenn es dafür wieder keine Mehrheit gebe, folge am nächsten Tag eine weitere Abstimmung über die Frage, ob das Parlament bereit sei, die Folgen eines sogenannten No-Deal-Brexits zu tragen. "Die Bereitschaft wird nicht bestehen", vermutet Janning. Am dritten Tag gäbe es dann eine Entscheidung über die Verlängerung der Frist für den EU-Austritt - "die wird dann eine Mehrheit finden".

Eine Verschiebung des Brexits könnte nach Ansicht von Janning durchaus zu einem Erkenntnisgewinn führen, für welche der Optionen, die jetzt auf dem Tisch liegen, Großbritannien sich entscheiden wolle. "Vielleicht braucht es noch ein paar Wochen mehr Druck, mehr Einsicht", so Janning, "um dann klar zu sagen, wir wählen zwischen den verfügbaren Übeln das kleinere."

Das vollständige Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.