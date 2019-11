Der britische Premierminister Johnson will das Ratifizierungsgesetz für das Brexit-Abkommen noch vor Weihnachten durch das Parlament bringen.

Er sprach von einem frühen Weihnachtsgeschenk an die Nation. Der Austritt aus der Europäischen Union bis Ende Januar sei machbar, erklärte Johnson. In Großbritannien wird am 12. Dezember ein neues Parlament gewählt. Johnson stellt heute das Wahlprogramm seiner konservativen Tory-Partei vor.



Einige Punkte des Programms sind bereits bekannt. So soll es hohe Investitionen für den als marode geltenden staatlichen Gesundheitsdienst geben. Die Polizei soll 20.000 zusätzliche Stellen zur Verbrechensbekämpfung bekommen. Zudem versprechen die Konservativen, grundsätzlich auf Steuererhöhungen zu verzichten.