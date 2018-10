Das angestrebte Brexit-Abkommen ist nach Darstellung der britischen Premierministerin May zu 95 Prozent fertig.

Seit dem informellen EU-Gipfel in Salzburg im vergangenen Monat seien wichtige Fortschritte bei Themen wie Sicherheit und Transport gemacht worden, heißt es in einer Stellungnahme Mays für das Unterhaus in London. Zugleich räumte sie ein, dass man in der als besonders schwierig geltenden Grenzfrage weiterhin nicht mit der EU übereinstimme. London und Brüssel wollen verhindern, dass nach dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union strenge Kontrollen zwischen Republik Irland und dem britischen Nordirland eingeführt werden. In den Verhandlungen konnten sie sich bislang allerdings nicht auf eine praktikable Umsetzung verständigen.