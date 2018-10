Das angestrebte Brexit-Abkommen ist nach Darstellung der britischen Premierministerin May zu 95 Prozent fertig.

In einer Stellungnahme Mays für das Unterhaus in London heißt es, seit dem informellen EU-Gipfel in Salzburg im vergangenen Monat seien wichtige Fortschritte bei Themen wie Sicherheit und Transport gemacht worden. Keine Einigkeit mit der EU gibt es aber nach wie vor über die Grenze auf der irischen Insel. Beide Seiten wollen verhindern, dass nach dem Brexit Kontrollen zwischen der Republik Irland und dem zu Großbritannien gehörden Nordirland eingeführt werden. Den Vorschlag aus Brüssel, Nordirland in Zollunion und Binnenmarkt zu lassen, lehnt May ab - denn dann müsste es Kontrollen auch zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs geben.