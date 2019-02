Der SPD-Europaabgeordnete Leinen hat der britischen Premierministerin May in den Brexitverhandlungen der vergangenen zwei Jahre absolute Planlosigkeit vorgeworfen. May habe Hasardeurin gespielt und eine politische Unkultur an den Tag gelegt, die seinesgleichen suche, sagte Leinen im Deutschlandfunk.

May habe wohl vergessen, dass sie einer Minderheitsregierung vorstehe - und für ein Brexitabkommen auf jeden Fall auf Stimmen der Opposition angewiesen sei. Vor diesem Hintergrund sei es unbegreiflich, dass May in der Brexitfrage nicht auf eine parteiübergreifende Koalition hingearbeitet habe, erklärte Leinen (Audio-Link).



Im Streit um das Brexit-Abkommen führt May heute in Brüssel Gespräche mit führenden EU-Politikern. Nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Juncker kommt sie am Nachmittag mit Ratschef Tusk und Parlamentspräsident Tajani zusammen. Britischen Angaben zufolge will May eine Änderung des Abkommens mit der Europäischen Union erreichen. Das britische Unterhaus hatte den Vertrag abgelehnt. Streitpunkt ist vor allem die Grenzfrage zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland. Die EU lehnt bislang Nachverhandlungen kategorisch ab. Großbritannien will die EU am 29. März verlassen.