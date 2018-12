Nachdem die britische Premierministerin May die Abstimmung über das Brexit-Abkommen verschoben hat, bemüht sie sich nun um weitere Zugeständnisse von Seiten der EU.

Dazu trifft sie heute mehrere europäische Spitzenpolitiker. Am Vormittag kam May mit dem niederländischen Premierminister Rutte in Den Haag zusammen. Danach reiste sie weiter zu einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel im Berliner Kanzleramt.



Am Abend trifft sich May in Brüssel mit EU-Ratspräsident Tusk und Kommissionspräsident Juncker. Dieser betonte im Vorfeld, man könne über Klarstellungen reden, Spielraum für neue Verhandlungen gebe es aber nicht. Ein weiterhin strittiger Punkt sind zum Beispiel die Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland.



Mays Sprecher kündigte an, das britische Parlament werde noch vor dem 21. Januar über das Brexit-Abkommen abstimmen.