Im Streit um das Brexit-Abkommen ist die britische Premierministerin May mit EU-Kommissionspräsident Juncker zusammengekommen.

Nach britischen Angaben will May eine Änderung des Abkommens mit der Europäischen Union erreichen. Das britische Unterhaus hatte den Vertrag abgelehnt. Die EU-Kommission wiederum hat mehrmals deutlich gemacht, dass es keine Nachverhandlungen geben wird. Großbritannien will die EU am 29. März verlassen.



Der britische Oppositionsführer Corbyn formulierte Bedingungen für die Zustimmung seiner Partei zum Brexit-Abkommen. In einem Brief an May schreibt der Vorsitzende der Labour-Partei unter anderem, Großbritannien müsse auch nach dem Austritt weiter eng an den Binnenmarkt gebunden bleiben. Zudem dürfe das Land nicht hinter die Sozial- und Verbraucherschutzstandards der EU zurückfallen.