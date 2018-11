Nach der Annahme des Brexit-Vertrages durch die EU-Staaten will die britische Premierministerin May in London erneut für das Abkommen werben.

Die Zustimmung des britischen Parlament gilt als unsicher. EU-Kommissionspräsident Juncker rief die britischen Abgeordneten zur Unterstützung auf. Der Vertrag sei der beste, der erreicht werden konnte, sagte er gestern Abend im ZDF. Sollte das Abkommen im Unterhaus durchfallen, gäbe es gar keinen Deal.



Großbritannien wird die EU im März 2019 verlassen. Das Abkommen sieht eine Übergangsphase bis Ende 2020 vor, in der das Land im EU-Binnenmarkt und der Zollunion bleibt, allerdings keine Stimmrechte mehr haben wird.