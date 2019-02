Das britische Parlament soll nach dem Willen der Regierung erst Mitte März wieder Gelegenheit zu einer erneuten Abstimmung über den Austrittsvertrag mit der Europäischen Union erhalten.

Premierministerin May erklärte, dann bleibe immer noch genügend Zeit, um die EU mit einem Abkommen zu verlassen. Sie wolle das Parlament am kommenden Dienstag über Fortschritte in ihren derzeit laufenden Gesprächen mit Brüssel unterrichten. Ein Verterter der oppositionellen Labour-Partei nannte die Ankündigung einen "Gipfel der Verantwortungslosigkeit". May lasse bewusst immer mehr Zeit verstreichen, damit den Abgeordneten nur noch die Wahl bleibe zwischen dem von ihrer Regierung ausgehandelten Abkommen und einem ungeregelten, harten Brexit.



In den Gesprächen mit Brüssel geht es in erster Linie um die umstrittene Passage zur künftige Grenzregelung zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland.