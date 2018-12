Bundeskanzlerin Merkel empfängt am Nachmittag im Kanzleramt die britische Premierministerin May.

Thema des Gesprächs ist das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen. May hat die für heute Abend geplante Abstimmung im britischen Parlament abgesagt, nachdem sie dort mit deutlicher Ablehnung rechnen musste. Nun bemüht sie sich um Zugeständnisse von Seiten der EU. Vor dem Treffen in Berlin hatte sie bereits in Den Haag mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte gesprochen. Rutte bezeichnete die Unterredung danach als "nützlich", genauere Aussagen machte er aber nicht. Mays Sprecher kündigte an, das britische Parlament werde noch vor dem 21. Januar über das Brexit-Abkommen abstimmen.



Am Abend trifft sich May in Brüssel mit EU-Kommissionspräsident Juncker. Dieser betonte im Vorfeld, man könne über Klarstellungen reden, Spielraum für neue Verhandlungen gebe es aber nicht. Ein weiterhin strittiger Punkt ist zum Beispiel die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland.