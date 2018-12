Die britische Premierministerin May sieht Bemühungen auf beiden Seiten des Ärmelkanals, um das Brexit-Abkommen für das Parlament in London akzeptabel zu machen.

Das sei aus ihren Gesprächen mit EU-Politikern hervorgegangen, sagte May in einem BBC-Interview. Dabei sei es auch um die Backstop-Regelung gegangen, an der die britischen Abgeordneten Anstoß nehmen. Diese soll sicherstellen, dass die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und Nordirland offen bleibt. Dazu erklärte May, es gebe eine gemeinsame Entschlossenheit, sich mit diesem Punkt zu befassen. Österreichs Bundeskanzler Kurz, dessen Land derzeit den EU-Ratsvorsitz innenhat, lehnt Änderungen an der Backstop-Regelung strikt ab. - May war gestern mit Bundeskanzlerin Merkel und dem niederländischen Regierungschef Rutte zusammengekommen. Am Abend führte die britische Premierministerin weitere Gespräche über das Brexit-Abkommen mit Kommissionschef Juncker sowie EU-Ratspräsident Tusk. Dieser stellte May grundsätzlich Unterstützung in Aussicht. Eine Neuverhandlung des Paktes wird aber allgemein abgelehnt.



Nach der Absage des Brexit-Votums im britischen Unterhaus erwarten die Konservativen jetzt ein parteiinternes Misstrauensvotum gegen die Regierungschefin.