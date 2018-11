Die britische Regierung hat den mit der EU vereinbarten Entwurf für ein Brexit-Abkommen gebilligt. Premierministerin May sagte am Abend in London, das Kabinett habe schwierige Entscheidungen treffen müssen. Dies gelte insbesondere für die künftige Grenzregelung zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland.

Da es im Parlament einen parteiübergreifenden Widerstand gegen den Entwurf gibt, ist unklar, ob dort eine Mehrheit zustande kommt. Dem Brexit-Vertrag müssen auch die EU-Staats- und Regierungschefs sowie das Europaparlament zustimmen. Unmittelbar nach der Erklärung Mays äußerte sich der europäische Brexit-Chefunterhändler Barnier. Er würdigte die Entscheidung der britischen Regierung als Meilenstein. Das Abkommen bringe die notwendige Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Der für die Einberufung von Gipfeln der Staats- und Regierungschefs zuständige EU-Ratspräsident Tusk kündigte an, er werde Barnier morgen früh treffen. Beide wollen anschließend eine Erklärung abgeben. EU-Kommissionschef Juncker schrieb auf Twitter, er sehe genügend Fortschritt, um die Brexit-Verhandlungen nun zu beenden.