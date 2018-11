Zwei Tage vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit-Abkommen ist weiter fraglich, ob die spanische Regierung dem Vertragstext zustimmen wird.

Das Außenministerium in Madrid stellte klar, dass es im Hinblick auf den künftigen Status von Gibraltar weiter Vorbehalte gibt. Man habe sich mit Gibraltars Regierung zwar auf ein Steuerabkommen für die Zeit nach dem Brexit geeinigt. Das habe mit dem Brexit-Vertrag aber nichts zu tun.



Der Vertrag soll am Sonntag auf einem Sondergipfel von den EU-Staats- und Regierungschefs abgesegnet werden. Spaniens Ministerpräsident Sánchez droht mit einem Nein, falls sein Land in allen künftigen Entscheidungen zu Gibraltar kein Veto-Recht bekommt. Nach Angaben von EU-Diplomaten haben die laufenden Verhandlungen darüber bisher zu keinem Ergebnis geführt.



Gibraltar ist seit 1713 britisches Überseegebiet. Spanien erhebt jedoch Anspruch auf die Felseninsel an der Südküste des Landes.