Das britische Parlament stimmt heute über mehrere Alternativen zum Brexit-Abkommen der Regierung ab.

Die Regierung von Premierministerin May ist allerdings nicht zur Umsetzung verpflichtet. May muss sich zunächst den Fragen der Abgeordneten im Plenum stellen. Vor der Abstimmung wird sie zu einem Treffen mit Abgeordneten ihrer Konservativen Partei erwartet.



Das britische Parlament hatte sich am Montag ein größeres Mitspracherecht beim Brexit-Prozess verschafft. May verfügt weiter über keine Mehrheit für das Austrittsabkommen, das sie mit der Europäischen Union ausgehandelt hat. Ursprünglich sollte Großbritannien die EU kommenden Freitag verlassen.