Die festgefahrenen Verhandlungen über die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit sollen durch eine Spitzenrunde neuen Schwung bekommen.

Ein Sprecher von EU-Ratspräsident Michel erklärte in Brüssel, die Spitzen der EU-Institutionen hätten für kommenden Montag ein Gespräch mit dem britischen Premier Johnson per Videokonferenz vereinbart. Daran nähmen auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Parlamentspräsident Sassoli teil.



In der vierten Verhandlungsrunde zwischen den Vertretern der EU und Großbritanniens hatte es kaum Fortschritte gegeben. EU-Chefunterhändler Barnier warf der britischen Seite sogar vor, sich zunehmend von bereits getroffenen Vereinbarungen zu entfernen. Barnier plädiert für eine weitere Verhandlungsrunde Ende des Monats.



Nach dem EU-Austritt Großbritanniens dauert die Übergangsphase, in der das Land noch zum Binnenmarkt und zur Zollunion gehört, bis zum Jahresende. Gibt es bis dahin keine Einigung, droht ein sogenannter harter Brexit.