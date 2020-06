Die festgefahrenen Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien sollen durch eine Spitzenrunde neuen Schwung bekommen.

Ein Sprecher von EU-Ratspräsident Michel erklärte in Brüssel, die Spitzen der europäischen Institutionen hätten für kommenden Montag ein Gespräch mit dem britischen Premier Johnson per Videokonferenz vereinbart. Daran nähmen neben Michel auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Parlamentspräsident Sassoli teil. Aus London hieß es zudem, die Gespräche würden intensiviert; im Juli wolle man jede Woche verhandeln.



Zuletzt hatte es auch in der vierten Verhandlungsrunde zwischen den Vertretern der EU und Großbritanniens kaum Fortschritte gegeben. Der europäische Chefunterhändler Barnier warf der britischen Seite sogar vor, sich zunehmend von bereits getroffenen Vereinbarungen zu entfernen.



Nach dem EU-Austritt Großbritanniens dauert die Übergangsphase, in der das Land noch zum Binnenmarkt und zur Zollunion gehört, bis zum Jahresende. Gibt es bis dahin keine Einigung, droht ein sogenannter harter Brexit.