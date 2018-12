Die britische Premierministerin May erwägt einem Zeitungsbericht zufolge eine Verschiebung der für Dienstag angesetzten Parlamentsabstimmung über den Brexit-Vertrag.

Angesichts einer drohenden Niederlage wolle sie noch einmal nach Brüssel reisen und bessere Bedingungen für ihr Land einfordern, schreibt die "Sunday Times". Demnach befürchten Kabinettsmitglieder, eine Ablehnung im Unterhaus könne so deutlich ausfallen, dass die Regierung in der Folge abtreten müsste. Allerdings hatte die EU wiederholt Nachverhandlungen ausgeschlossen. Auch May betonte bislang stets, der jetzige Vertrag sei der einzige, der auf dem Tisch liege.



Laut "Sunday Times" sowie weiteren Medien gibt es in den Reihen von Mays Ministern bereits Überlegungen zur Möglichkeit eines zweiten Referendums.