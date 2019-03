Kurz vor der dritten Abstimmung über einen möglichen Brexit hat der Spitzenkandidat der Unionsparteien für die Europawahl, Weber, an das britische Parlament appelliert, dem Austrittsvertrag mit der EU doch noch zuzustimmen.

Der EVP-Fraktionsvorsitzende und CSU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der verhandelte Austrittsvertrag sei nach wie vor die beste Lösung. Großbritannien müsse sich entscheiden, ob es sich in einem vernünftigen Miteinander oder chaotisch von der EU trennen wolle.



Das britische Unterhaus stimmt heute Nachmittag zum dritten und letzten Mal über das Austrittsabkommen ab. Für den Fall einer Zustimmung hat Premierministerin May ihren vorzeitigen Amtsverzicht angekündigt. Sollte das Parlament den Vertrag erneut ablehnen, müsste May der EU innerhalb der nächsten beiden Wochen erklären, welche Schritte Großbritannien als nächstes unternimmt.