Das britische Parlament soll heute Abend über das Austrittsabkommen abstimmen, das Premierministerin May mit der Europäischen Union ausgehandelt hat. Eine Mehrheit im Unterhaus gilt als unwahrscheinlich. Ein Sprecher der britischen Regierung erklärte am Morgen, eine Ablehnung bedeute entweder einen Austritt ohne Abkommen mit Folgeschäden für die Wirtschaft oder gar keinen Austritt.

Im mehrheitlich EU-freundlichen Oberhaus stimmte am späten Montagabend eine deutliche Mehrheit für einen Antrag, in dem gewarnt wird, dass Mays Abkommen mit der EU den Wohlstand, die innere Sicherheit und den weltweiten Einfluss des Königreichs beschädigen werde. Gleichzeitig warnte das Oberhaus vor den Gefahren eines Brexits ohne Abkommen.

May warnt vor Auseinanderbrechen Großbritanniens

May selbst befürchtet nach eigener Aussage ein Auseinanderbrechen des Landes, im Falle eines "No-Deal-Brexit". May sagte am Montagabend im Unterhaus, dies würde die Befürworter einer schottischen Unabhängigkeit und eines Zusammenschlusses von Nordirland und Irland stärken. Sie forderte, dem mit Brüssel ausgehandelten Vertrag eine Chance zu geben. Zugleich hielt May am Austrittstermin 29. März fest.



Sollte May scheitern, muss sie innerhalb von drei Sitzungstagen, also spätestens am 21. Januar einen Alternativplan vorlegen. Wie der aussehen könnte, ist unklar. Spätestens am 31. Januar müsste darüber abgestimmt werden. Oppositionsführer Corbyn von der sozialdemokratischen Labour Partei hat ein Misstrauensvotum gegen May angekündigt, für den Fall, dass das Austrittsabkommen heute abgelehnt wird. Auch Neuwahlen wären möglich. Eine Zusammenfassung möglicher Szenarien und möglicher Folgen des Brexits finden Sie hier.



Die Europäische Union rechnet damit, dass May versuchen wird, den Austrittsvertrag nachzuverhandeln, um weitere Zugeständnisse zu erreichen. Dabei dürfte es vor allem um die umstrittene Notfalllösung für die Grenze zwischen Irland und Nordirland gehen. Sie sieht vor, dass Großbritannien als Ganzes in der Zollunion mit der EU bleibt, solange keine andere Regelung gefunden ist, die verhindert, dass zwischen Irland und Nordirland Zollkontrollen eingeführt werden müssten. Kritiker des Austrittsabkommens befürchten, dass diese Notfallregelung zum Dauerzustand wird.

Deutsche Wirtschaft warnt vor Brexit-Verschiebung

Um solche Verhandlungen zu ermöglichen, könnte Großbritannien beantragen, den Austritt zu verschieben. Das wiederum stößt auf scharfe Kritik deutscher Wirtschaftsverbände. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Lang, sagte im Deutschlandfunk, aus Sicht der Politik bedeute dies die Hoffnung, doch noch zu einer Vereinbarung zu kommen. Für die Wirtschaft bedeute dies jedoch die Verlängerung des Unsicherheitszeitraums. Lang warnte gleichzeitig erneut vor einem Austritt ohne Abkommen. Die Wirtschaft könne sich auf einen harten Brexit nur begrenzt vorbereiten. Er würde deshalb hohe Kosten und Schäden verursachen.



Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Schweitzer, in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er verwies darauf, dass bei einem Brexit ohne Abkommen Milliarden Euro an Zöllen fällig würden. Der Austritt dürfe aber auch nicht dauerhaft verschoben werden. Die deutschen Unternehmen bräuchten Planungssicherheit.



Die österreichische Regierung bereitet ein Gesetz vor, das die Folgen eines harten Brexit regeln soll. Europaminister Blümel kündigte im ORF an, dass etwa britische Studenten, Lehrer oder Anwälte weiterhin in Österreich arbeiten können sollen. Außerdem wolle man ermöglichen, dass britische Firmen ihren Unternehmenssitz im Land behalten dürfen.

Bullmann (SPD) für Verbleib in der EU

Der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament, Bullmann, sprach sich für einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union aus. Seinem Eindruck zufolge sei in Großbritannien das Lager derer, die bleiben wollten, größer als das andere, sagte der Spitzenkandidat der SPD für die Europawahlen im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er verwies darauf, dass die Brexit-Kampagne mit der Forderung gestartet sei, wieder die Kontrolle zu übernehmen. Jetzt, wo die Rechnung für den Austritt auf dem Tisch liege, würden die Menschen "gerne noch einmal entscheiden".