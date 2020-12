Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien sind fortgesetzt worden.

Dabei ist unklar, ob es tatsächlich zu Fortschritten gekommen ist. Mehrere Medien, darunter der britische "Guardian", hatten unter Berufung auf EU-Quellen gemeldet, beide Seiten hätten fast alle Bedingungen für den Zugang von Fischern aus der EU zu britischen Gewässern festgelegt. Ein Vertreter der britischen Regierung wies die Darstellung jedoch zurück. Es sei bisher nichts Neues erreicht worden, sagte er in London.



Die Fischereirechte gelten als einer der wesentlichen Streitpunkte bei den Verhandlungen. Vor allem Frankreich besteht darauf, dass EU-Fischer weiterhin Zugang zu britischen Gewässern bekommen. Heute wollen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premierminister Johnson erneut über den Stand der Dinge telefonieren.



Am Jahresende läuft die Übergangsfrist aus, in der für Großbritannien noch die EU-Regeln bei Handel, Reisen und Geschäftsbeziehungen gelten. Sollte kein Abkommen zustande kommen, drohen Zölle und andere Handelshürden.

