Luxemburgs Außenminister Asselborn geht davon aus, dass das morgige EU-Sondergipfeltreffen zum Brexit nicht an der Gibraltar-Frage scheitern wird.

Asselborn sagte im Deutschlandfunk (Audio), die von Spanien vorgebrachten Einwände zu dem britischen Hoheitsgebiet würden ernst genommen. Er halte eine Erklärung des Europäischen Rates für möglich, die der Forderung der spanischen Regierung entspreche. Nach den Worten Asselborns könne darin festgehalten werden, dass alle Gibraltar betreffenden Fragen direkt zwischen Madrid und London geregelt werden.



Im Entwurf des Brexit-Vertrages gibt es bereits ein sogenanntes Gibraltar-Protokoll, das den Umgang mit Pendlern sowie Steuerfragen und Fischereirechte umfasst. Spanien reicht dies nicht aus. Die an den Süden Spaniens grenzende Halbinsel Gibraltar gehört seit 1713 zu Großbritannien.



Heute will die britische Premierministerin May noch einmal nach Brüssel reisen, um vor Gipfelbeginn mit EU-Kommissionspräsident Juncker und Ratspräsident Tusk über offene Fragen zu sprechen.