Das britische Parlament stimmt möglicherweise heute über das zwischen Premierminister Johnson und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen ab.

Die Entscheidung darüber will Parlamentspräsident Bercow am Nachmittag fällen. Gibt er den Weg frei, könnten die Abgeordneten noch am späten Nachmittag oder abends abstimmen. Am Samstag hatte das Parlament die Abstimmung noch verschoben. Johnson musste damit in Brüssel förmlich eine Verschiebung des Austritts aus der Europäischen Union beantragen. Er besteht dennoch darauf, den Brexit bis Ende des Monats zu vollziehen. Ob das gelingt, ist fraglich.



Bundesaußenminister Maas sagte in Berlin, er hoffe, dass das britische Parlament das nötige Verantwortungsbewusstsein an den Tag lege und dem Vertrag zustimme. Sollte es Probleme mit der Ratifizierung geben, schließe er eine geringfügige Verlängerung der Brexit-Frist nicht aus.



Im Dlf plädierte auch die FDP-Europaabgeordnete Beer für eine Fristverlängerung. Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) sagte im Deutschlandfunk, ein ungeordneter EU-Austritt Großbritanniens könnte in konjunkturell ohnehin schwierigen Zeiten weitere Probleme für Exporte und Arbeitsplätze schaffen.