Bundesjustizministerin Barley hat sich enttäuscht über die jüngsten Brexit-Vorschläge der britischen Premierministerin May geäußert.

Was die Regierungschefin gestern dem Parlament vorgelegt habe, sei eine ziemliche Null-Nummer gewesen, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Inhaltliche Änderungen an dem zwischen Großbritannien und der EU verhandelten Austrittsabkommen lehnte Barley ab. Das eigentliche Problem sei die Irland-Frage und hier könne die EU nicht nachgeben. May hatte erklärt, dass sie mit der EU erneut über den Status der Grenze zwischen Irland und Nordirland nach dem Brexit verhandeln wolle.



Die oppositionelle Labour-Partei stellte inzwischen im Parlament den Antrag, ein zweites Referendum abzuhalten. Der Vorstoß ist aber auch innerhalb der Partei umstritten.