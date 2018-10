Die Europäische Union ist Medienberichten zufolge bereit, bei den Brexit-Verhandlungen Zugeständnisse an Großbritannien zu machen. Chefunterhändler Barnier sei offen für eine Verlängerung des Übergangszeitraums um ein Jahr nach dem Austritt des Vereinigten Königreiches, berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf Diplomatenkreise.

Dies solle mehr Zeit bieten, um eine Lösung im Streit um die künftige Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland zu finden. Ähnliches berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und zitiert aus einem Papier der Bundesregierung. Die EU habe Großbritannien angeboten, länger als vorgesehen in Binnenmarkt und Zollunion zu bleiben.



Die EU hatte bisher darauf beharrt, dass die Übergangsphase Ende 2020 endet. Der britische Handelsminister Fox sagte der Zeitung "The Times", man brauche eine längere Übergangsphase. Er schlug einige weitere Monate nach Ende 2020 vor.



Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen heute auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel über den Brexit beraten. Ratspräsident Tusk hatte zuletzt deutlich gemacht, dass er neue Vorschläge von Premierministerin May erwarte. Am Mittag will sich Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag in einer Regierungserklärung zur Europapolitik äußern.