EU-Brexit-Chefunterhändler Barnier fordert vom britischen Parlament nach der Ablehnung des Vertrags über den Ausstieg aus der EU eine klare Positionierung.

Nur gegen einen Brexit ohne Abkommen zu sein, verhindere dieses "No Deal"-Szenario nicht, sagt er in Brüssel. Nun sei eine parlamentarische Mehrheit für eine andere Lösung nötig, um den Chaos-Brexit zu verhindern.



Das Unterhaus in London hatte in der vergangenen Woche mit großer Mehrheit gegen den EU-Austrittsvertrag gestimmt. Gut zwei Monate vor dem Austrittsdatum stehen die Bedingungen für den Brexit immer noch nicht fest.