Der Bundesverband der deutschen Industrie befürchtet Verluste in Milliardenhöhe für den Fall eines ungeregelten Brexits.

Im schlimmsten Fall rechne man allein in diesem Jahr mit Einbußen von rund 17 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Lang in Berlin. Er forderte die britische Regierung auf, einen Austritt aus der EU ohne Abkommen unter allen Umständen zu verhindern. Großbritannien werde sonst in eine Rezession stürzen.



Premierministerin May will das Unterhaus heute über den Stand der Brexit-Verhandlungen informieren. Mehrere britische Medien berichten, dass sie jetzt selbst eine Fristverlängerung für den Austritt anregen könnte. Bisher hat sie das abgelehnt.



Die oppositionelle Labour-Partei kündigte an, sich hinter Forderungen nach einem zweiten Referendum zu stellen.