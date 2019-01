Die deutsche Wirtschaft hat vor den Folgen eines harten Brexits gewarnt.

Unternehmen diesseits und jenseits des Ärmelkanals hingen weiter in der Luft, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Lang. Es drohe eine Rezession in der britischen Wirtschaft, die auch an Deutschland nicht unbemerkt vorüberziehen würde. Jede Unklarheit gefährde zehntausende von Unternehmen und hunderttausende von Arbeitsplätzen in Deutschland und vor allem in Großbritannien. Für die deutschen Firmen stünde einiges auf dem Spiel, sagte DIHK-Präsident Schweitzer. Großbritannien sei einer der wichtigsten Handelspartner, das Handelsvolumen betrage 122 Milliarden Euro. Ifo-Präsident Fuest forderte Großbritannien und die EU auf, die Verhandlungen zu einem Brexit-Abkommen wieder aufzunehmen. Es müsse eine für beide Seiten akzeptable Vereinbarung geben.