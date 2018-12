In London beginnen heute die parlamentarischen Beratungen über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen.

Für die Diskussionen sind fünf Tage angesetzt, bevor das Unterhaus am 11. Dezember über das Vertragswerk abstimmt. Sollten die Abgeordneten die Vereinbarung mehrheitlich ablehnen, droht Ende März ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. - Innerhalb der konservativen Regierungspartei ist das Brexit-Abkommen umstritten. Die nordirische DUP, die bislang die Regierung von Premierministerin May unterstützt, will ebenso gegen den Vertrag stimmen wie die oppositionelle Labour-Partei.