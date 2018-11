Die Beratungen im britischen Kabinett über das Brexit-Abkommen dauern an.

Premierministerin May will im Laufe des Abends eine Erklärung zu den Ergebnissen abgeben. Im Parlament in London warb May zuvor um Zustimmung und betonte, die jetzt gefundene Einigung mit der EU setze den Willen des britischen Volkes um. Mehrere konservative Abgeordnete hatten von inakzeptablen Kompromissen gesprochen und die Kabinettsmitglieder aufgerufen, den Entwurf abzulehnen. Er sieht nach bisherigen Informationen eine Übergangsphase für den Austritt Großbritanniens vor. Auch in der Nordirland-Frage soll es eine Lösung geben.



Gegner und Bewürworter des Brexits versammelten sich in der Nähe des Regierungssitzes in London zu Demonstrationen.