Wenige Tage vor dem Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs scheint Bewegung in die Brexit-Verhandlungen zu kommen.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Diplomaten berichten, soll Großbritannien seine Position zum sogenannten Backstop verändert haben. Demnach seien Kontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland wohl vom Tisch. Wegen dieser Änderung habe die EU ihrem Brexit-Unterhändler Barnier grünes Licht für weitere "intensive" Verhandlungen mit Großbritannien gegeben. Auch der französische Präsident Macron deutete gegenüber einem Reporter an, dass sich bald etwas bewegen könnte.



Die EU will am Montag mit ihrem Parlament und ihren Mitgliedstaaten Bilanz zu den Brexit-Verhandlungen ziehen. Am Donnerstag kommen dann die Staats- und Regierungschefs zusammen.