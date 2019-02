In Großbritannien hat Oppositionsführer Corbyn Bedingungen für die Zustimmung seiner Partei zu einem Brexit-Abkommen formuliert.

In einem Brief an Premierministerin May schreibt der Vorsitzende der Labour-Partei, das Land müsse auch nach einem Austritt aus der EU weiter eng an den Binnenmarkt gebunden bleiben. Zudem solle Großbritannien sich auch in Zukunft an Sozial- und Verbraucherschutzstandards der Europäischen Union orientieren, um nicht dahinter zurückzufallen. Dies müsse gesetzlich festgeschrieben werden, bevor der Austritt aus der EU wirksam werde, fordert Corbyn.



Regierungschefin May wird heute zu weiteren Gesprächen mit Spitzenvertretern der EU in Brüssel erwartet. Das britische Parlament hatte Mitte Januar das mit der EU vereinbarte Austrittsabkommen abgelehnt. Streitpunkt ist vor allem die Grenzfrage zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. Die EU lehnt Nachverhandlungen bislang kategorisch ab.



Im Vorfeld der Gespräche löste Ratspräsident Tusk mit Äußerungen über die Brexit-Verfechter in Großbritannien Verärgerung aus. Auf einer Pressekonferenz in Brüssel sagte Tusk wörtlich, er frage sich, wie der "besondere Platz in der Hölle" für jene aussehe, die den Brexit vorangetrieben hätten, ohne einen Plan dafür zu haben. Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, Verhofstadt, legte nach und betonte, er bezweifle, dass Luzifer die Brexiteers willkommen heißen würde.