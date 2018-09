Die britische Premierministerin May droht ihrer eigenen Partei damit, keine Vereinbarungen mit der EU für die Zeit nach dem Brexit zu treffen.

Die Alternative zu einem von ihr ausgehandelten Abkommen sei gar kein Abkommen, sagte May in der BBC. Mays Widersacher in der Konservativen Partei hatten angekündigt, eine Austrittsvereinbarung möglicherweise abzulehnen.



Als Hauptstreitpunkt gilt die Zukunft der Kontrollen an der dann neuen EU-Außengrenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland. Laut Medienberichten arbeiten EU-Behörden derzeit an einem neuen Entwurf für diese spezielle Grenze. Darin ist etwa ein Barcode-Kontrollsystem für Warencontainer vorgesehen, um Kontrollen zu minimieren. Die Vorschläge sollen den europäischen Regierungen Ende September vorgelegt werden.