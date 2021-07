Die britische Regierung hat die EU zu neuen Verhandlungen über die durch den Brexit erforderlich gewordenen Zollvereinbarungen für Nordirland aufgefordert.

Zunächst sollten die Regelungen vorübergehend ausgesetzt werden, um Zeit zu gewinnen, verlangte Brexit-Minister Frost im Oberhaus im London. Man könne nicht so weitermachen wie bisher, sagte Frost. Man sei in der Lage, das komplette Abkommen gemäß Artikel 16 des Nordirland-Protokolls einseitig aufzukündigen. Jetzt sei jedoch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Durch neue Verhandlungen solle "ein neues Gleichgewicht zum Wohle aller" entstehen. Die EU-Kommission erteilte der Forderung nach Neuverhandlungen eine Absage. Vizekommissionspräsident Sefcovic sagte, man sei bereit, "kreative Lösungen" im Rahmen des Protokolls zu suchen.



Das Protokoll gewährleistet seit dem Brexit eine offene Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland. Es sieht stattdessen Kontrollen für Waren vor, die von Großbritannien nach Nordirland verschifft werden. Zwischenzeitlich waren manche Waren in Nordirland deshalb nicht erhältlich. An Ostern kam es zu Ausschreitungen in der ehemaligen Unruheprovinz.

