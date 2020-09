Die britische Regierung hat zugegeben, dass eine von ihr geplante Änderung am Brexit-Abkommen gegen internationale Vereinbarungen verstoßen würde.

Der für Nordirland zuständige Staatssekretär Lewis sagte im Unterhaus, die Pläne verletzten internationales Recht in einer sehr spezifischen und begrenzten Weise. Es gebe jedoch Präzedenzfälle für einen solchen Schritt.



Premierminister Johnson will laut einem Zeitungsbericht mehrere Kernvereinbarungen mit der EU zu Nordirland durch ein neues Gesetz aushebeln. EU-Chefunterhändler Barnier betonte, dass sich London an die Zusagen aus dem Austrittsvertrag halten müsse.



In London begann heute eine neue Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Übergangsphase.

