Die britische Regierung stellt heute ihr Verhandlungsmandat für die künftigen Beziehungen zur Europäischen Union vor.

Beide Seiten haben nur bis zum Jahresende Zeit, um sich auf ein Freihandelsabkommen und die Kooperation in weiteren Bereichen zu verständigen. Dann endet die Brexit-Übergangsphase. Die EU hat ihr Mandat bereits veröffentlicht. Sie will in den Verhandlungen auf gleiche Wettbewerbsbedingungen pochen. Die britische Regierung will sich dagegen nicht in ihrer Autonomie einschränken lassen. In Brüssel gibt es wiederum Zweifel, ob London wie versprochen die Kontrolle von Waren vorbereitet, die von Großbritannien nach Nordirland geliefert werden. Dies war vereinbart worden, damit keine Grenzkontrollen zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland nötig werden.