Großbritanniens Wirtschaft hat ein weiteres Mal vor den wirtschaftlichen Folgen eines ungeordneten Austritts des Landes aus der Europäischen Union gewarnt.

Die fünf größten Unternehmensverbände erklärten gemeinsam, die Politik müsse ihre Streitigkeiten beiseite lassen und einen No-Deal unbedingt verhindern. Angesichts eines solchen Szenarios pausierten bereits jetzt etliche Firmen mit Investitionen oder verlegten Niederlassungen ins Ausland. Die Erklärung wurde unter anderem von der britischen Handelskammer und dem Industrieverband unterzeichnet. Gemeinsam vertreten die fünf Verbände hunderttausende Firmen mit Millionen Mitarbeitern.



Die britische Regierung bereitet sich vermehrt auf einen Brexit ohne Abkommen vor. Die EU-Kommission stellt am Mittag in Brüssel ihre Planungen für den Fall eines ungeregelten Austritts von Großbritannien aus der Europäischen Union vor.



Zwar hofft die EU-Seite weiter, dass der mit der Regierung in London ausgehandelte Austrittsvertrag noch vom britischen Parlament ratifiziert wird. Doch dort ist keine Mehrheit in Sicht. EU-Kommissionspräsident Juncker hatte die Vorlage der Notfallpläne nach dem EU-Gipfel in der vergangenen Woche angekündigt. Die Regelungen sollen die Folgen eines harten Brexits abfedern. Auch die britische Seite treibt ihre Vorbereitungen für einen Austritt ohne Abkommen voran. Das Land will die EU am 29. März 2019 verlassen.