Die britische Regierung will erneut versuchen, beim Brexit ein größeres Entgegenkommen Deutschlands und der EU zu erreichen.

Außenminister Hunt reist heute nach Berlin, wo er unter anderem mit seinem deutschen Amtskollegen Maas zusammenkommt. Dem Vernehmen nach will Hunt deutlich machen, dass niemand an einem EU-Austritt seines Landes ohne Abkommen Interesse haben könne. Alle Seiten stünden in der Verantwortung.



Die britische Premierministerin May trifft sich in Brüssel mit EU-Kommissionspräsident Juncker. May steht unter Druck, weil das britische Unterhaus das ausgehandelte Brexit-Abkommen im Januar abgelehnt hat. Es fordert rechtlich bindende Änderungen am Vertrag, was die EU ablehnt.