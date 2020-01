Das britische Parlament nimmt heute seine Beratungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wieder auf.

Am 20. Dezember hatte das Parlament mit großer Mehrheit für das von Premierminister Johnson ausgehandelte Brexit-Abkommen gestimmt. Nun sollen weitere Schritte zur Ratifizierung unternommen werden, damit der Austritt zum 31. Januar erfolgen kann. Danach beginnt eine Übergangsphase, in der Großbritannien im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will am Mittwoch zu einem Gespräch mit Johnson nach London reisen.