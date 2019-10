Im britischen Unterhaus soll am Abend über Parlaments-Neuwahlen abgestimmt werden.

Nach Angaben einer Sprecherin soll das Votum um 20 Uhr stattfinden. Premierminister Johnson strebt vorgezogene Parlamentswahlen für den 12. Dezember an. Die Erfolgsaussichten für eine nötige Zweidrittel-Mehrheit bei der Abstimmung darüber sind aber gering, weil sich die größte Oppositionspartei Labour laut Agenturberichten enthalten will.



Johnson reagiert mit seinem Vorstoß auf die Vorgabe des Parlaments, dass er keinen Brexit ohne Vertrag vollziehen darf. Eigentlich sollte Großbritannien die EU an diesem Donnerstag verlassen. Wegen der jüngsten Entwicklung hatten die Botschafter der EU-Staaten sich am Vormittag jedoch auf eine erneute Verschiebung geeinigt, und zwar bis zum 31. Januar des kommenden Jahres. Die Bundesregierung begrüßte diese Entscheidung. Ihr Sprecher Seibert sagte, nun liege der Ball bei Großbritannien. Es sei wichtig, dass die zusätzliche Zeit produktiv genutzt werde. Zustimmung kam auch vom Präsidenten des Europaparlaments, Sassoli.