Inmitten des Brexit-Streits kommt heute in London das Unterhaus zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen.

Die Opposition will ein Gesetz auf den Weg bringen, um einen EU-Austritt ohne Vertrag zu verhindern und notfalls eine weitere Verlängerung der Frist zu erzwingen. Wie der Sender BBC berichtet, wird der Vorstoß auch von etwa 20 Abgeordneten der konservativen Regierungsfraktion unterstützt.



Premierminister Johnson erklärte am Abend, er werde eine Verschiebung des für Ende Oktober geplanten Brexits unter keinen Umständen hinnehmen. Er sagte auch, er wolle keine Neuwahlen. Kurz darauf erklärte die Regierung allerdings gegenüber mehreren Medien, dass Johnson im Falle einer Niederlage für seinen Brexit-Kurs im Parlament Neuwahlen herbeiführen wolle. Als möglicher Termin wurde der 14. Oktober genannt. Johnson wolle bei einem Misserfolg im Unterhaus schon am morgigen Mittwoch eine Abstimmung über Neuwahlen beantragen, hieß es.