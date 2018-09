Der Europapolitiker Brok hat Großbritannien bei den Brexit-Verhandlungen Rosinenpickerei vorgeworfen.

Seit dem informellen EU-Gipfel in Salzburg müssten die Briten wissen, dass die Europäische Union nicht bereit sei, den Binnenmarkt aufzulockern, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Eigentlich müsste nur noch die irische Frage geklärt werden. Mit gutem Willen wäre es auch möglich, hier eine Lösung zu finden. Premierministerin May könne sich aber nicht in der eigenen Partei und Regierung durchsetzen. Die EU widerum werde nicht ihre Interessen aufgeben, um May zu schützen, betonte Brok.



May hatte gestern von einer Sackgasse in den Brexit-Verhandlungen gesprochen. Man wolle weiter daran arbeiten, um das Grenzproblem zwischen der Republik Irland und Nordirland zu lösen. In Salzburg hatten die EU-Staats- und Regierungschefs die britischen Vorschläge zu den Wirtschaftsbeziehungen nach einem Austritt aus der EU abgelehnt. May hatte vorgeschlagen, dass beide Seiten ein Freihandelsabkommen schließen.