Die EU und die britische Regierung haben eine Einigung in der Nordirland-Frage erzielt.

Das teilten Unterhändler beider Seiten mit. Nach Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel wird Nordirland demnach weiterhin den Regeln der europäischen Zollunion und des EU-Binnenmarkts folgen. Dadurch werden jedoch Kontrollen zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs notwendig. Ursprünglich wollte die britische Regierung dies mit einem Binnenmarktgesetz umgehen. Der Gesetzentwurf hatte bei der EU für Empörung gesorgt, weil damit Teile des schon vereinbarten Abkommens zum Brexit ausgehebelt worden wären.



Derweil gehen die Gespräche über ein Handelsabkommen weiter. Differenzen gibt es nach wie vor beispielsweise bei den Fischereirechten. Premierminister Johnson will sich am Mittwoch in Brüssel mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen treffen.

