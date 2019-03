Bundeskanzlerin Merkel gibt am Vormittag im Bundestag eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel ab.

Dabei wird es insbesondere um die Bitte der britischen Premierministerin May gehen, die Frist für den Brexit bis 30. Juni zu verlängern. Eigentliches Austrittsdatum ist der 29. März. Die EU-Staaten müssen der Verlängerung einmütig zustimmen. Ratspräsident Tusk stellte klar, eine Verlängerung werde es nur geben, wenn das britische Parlament den ausgehandelten Brexit-Vertrag doch noch billigt. Der Vorsitzende der oppositionellen Labourpartei, Corbyn, wird heute nach Brüssel reisen. Dort will er einen alternativen Plan zum EU-Austritt vorstellen. Corbyn will unter anderem mit dem EU-Chefunterhändler für den Brexit, Barnier, sprechen.